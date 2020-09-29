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Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Мольде
Ференцварош - Мольде: обзор матча 29 сентября 2020
Ференцварош
29.09.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 3 : 3
Завершен
Мольде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ференцварош - Мольде
Замена
А. Фримпонг
️️️️
Сомалья
87'
83'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Э. Хуссэйн
Замена
Исаэль
️️️️
Т. Нгуэн
79'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Д. Зигер
79'
64'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Кнутсон
55'
Желтая карточка
Э. Хестад
49'
Желтая карточка
Л. Джеймс
Желтая карточка
Э. Ботка
42'
26'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
7
Сомалья
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
88
Исаэль
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-1-2-3-1
90
Дибус
16
Блажич
2
Хайстер
21
Ботка
14
Харатин
7
Сомалья
18
Зигер
10
Узуни
93
Нгуэн
21
Зубков
26
Ловренчич
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Эллингсен
2
Грегерсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
15
Кнутсон
90
Джеймс
18
Зигер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
18
Зигер
7
Сомалья
5
Фримпонг
5
Фримпонг
7
Сомалья
93
Нгуэн
88
Исаэль
88
Исаэль
93
Нгуэн
8
Хуссэйн
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
Остались в запасе
Ференцварош
Мольде
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
14
Матис Болли
ЛВ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
17
Роланд Варга
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Остались в запасе
14
Матис Болли
ЛВ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Ференцварош - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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