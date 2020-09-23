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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мольде - Ференцварош
Мольде - Ференцварош: обзор матча 23 сентября 2020
Мольде
23.09.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 3
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ференцварош
55'
Л. Джеймс
65'
М. Эйкрем
83'
М. Эллингсен
7'
Ф. Боли
52'
М. Узуни
87'
И. Харатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мольде - Ференцварош
Желтая карточка
С. Грегерсен
90'
+7
Замена
М. Болли
️️️️
Л. Джеймс
89'
88'
Замена
Исаэль
️️️️
Т. Нгуэн
87'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
И. Харатин
ГОЛ! 3:2!
М. Эллингсен
Пас отдал
Ф. Эушнес
83'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Эйкрем
81'
73'
Замена
А. Зубков
️️️️
Ф. Боли
71'
Замена
Д. Зигер
️️️️
Сомалья
ГОЛ! 2:2!
М. Эйкрем
Пас отдал
Э. Хестад
65'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
58'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Кнутсон
57'
ГОЛ! 1:2!
Л. Джеймс
Пас отдал
М. Эйкрем
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Узуни
Пас отдал
Э. Ботка
Желтая карточка
Э. Кнутсон
43'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Боли
Пас отдал
Э. Ботка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Линде
28
Хауген
6
Эллингсен
2
Грегерсен
2
Уинго
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
5
Хестад
90
Джеймс
4-1-2-2-1
90
Дибус
21
Ботка
16
Блажич
5
Фримпонг
77
Чивич
14
Харатин
93
Лайдуни
7
Сомалья
10
Узуни
93
Нгуэн
9
Боли
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
90
Джеймс
14
Болли
14
Болли
90
Джеймс
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
9
Боли
21
Зубков
21
Зубков
9
Боли
7
Сомалья
18
Зигер
18
Зигер
7
Сомалья
93
Нгуэн
88
Исаэль
88
Исаэль
93
Нгуэн
Остались в запасе
Мольде
Ференцварош
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Мольде - Ференцварош
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Акер Стэдион
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