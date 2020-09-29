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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 29 сентября 2020
Хетафе
29.09.2020, вторник, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
13'
Анхель
39'
М. Кукурелья
42'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
Замена
Ф. Портильо
️️️️
М. Арамбарри
86'
Замена
А. Палаверса
️️️️
А. Ньом
86'
Желтая карточка
Э. Кабако
84'
83'
Вторая желтая
А. Манди
82'
Желтая карточка
А. Манди
78'
Желтая карточка
П. Акуоку
Замена
Д. Тимор
️️️️
Анхель
73'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Д. Суарес
73'
72'
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Санабрия
72'
Замена
К. Тельо
️️️️
Н. Фекир
71'
Желтая карточка
Н. Фекир
Желтая карточка
М. Арамбарри
67'
Замена
Х. Мата
️️️️
К. Эрнандес
62'
61'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хуанми
61'
Замена
П. Акуоку
️️️️
В. Карвалью
46'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Г. Родригес
ГОЛ! 3:0!
Анхель
Пас отдал
К. Эрнандес
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Кукурелья
Пас отдал
К. Эрнандес
39'
Желтая карточка
М. Оливера
37'
Желтая карточка
Д. Суарес
22'
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
А. Ньом
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Карлос Марин
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
9
Эрнандес
9
Анхель
4-1-1-2-2
1
Жоэль
26
Сидней
5
Бартра
2
Манди
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
19
Санабрия
7
Хуанми
12
Ньом
18
Палаверса
18
Палаверса
12
Ньом
22
Суарес
23
Кабако
23
Кабако
22
Суарес
9
Анхель
24
Тимор
24
Тимор
9
Анхель
8
Арамбарри
20
Портильо
20
Портильо
8
Арамбарри
9
Эрнандес
17
Мата
17
Мата
9
Эрнандес
7
Хуанми
24
Руйбаль
24
Руйбаль
7
Хуанми
10
Карвалью
24
Акуоку
24
Акуоку
10
Карвалью
10
Фекир
37
Тельо
37
Тельо
10
Фекир
2
Родригес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
2
Родригес
19
Санабрия
80
Морон
80
Морон
19
Санабрия
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Карлос Марин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
1
Карлос Марин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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