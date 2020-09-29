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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Омония - Олимпиакос
Омония - Олимпиакос: обзор матча 29 сентября 2020
Омония
29.09.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Омония - Олимпиакос
90'
+2
Замена
К. Фортунис
️️️️
М. Вальбуэна
90'
+2
Замена
Кафу
️️️️
М. Камара
89'
Желтая карточка
А. Бухалакис
85'
Желтая карточка
Рафинья
Замена
К. Сене
️️️️
М. Ционис
84'
Желтая карточка
Т. Губочан
80'
Желтая карточка
Я. Кусулос
76'
75'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Э. Асанте
️️️️
Ф. Папулис
70'
Замена
А. Какулис
️️️️
М. Дуриш
70'
Желтая карточка
Э. Ботик
66'
56'
Желтая карточка
Х. Холебас
46'
Желтая карточка
У. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Кико
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
88
Кафу
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
3-2-1-4
1
Фабиано
6
Люфтнер
26
Ланг
15
Губочан
26
Лецяск
31
Кусулос
8
Гомеш
11
Ботик
57
Дуриш
13
Папулис
10
Ционис
4-1-2-2-1
1
Са
27
Ба
35
Семеду
13
Рафинья
25
Холебас
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
57
Дуриш
9
Какулис
9
Какулис
57
Дуриш
13
Папулис
88
Асанте
88
Асанте
13
Папулис
10
Ционис
9
Сене
9
Сене
10
Ционис
77
Ранджелович
7
Масурас
7
Масурас
77
Ранджелович
2
Камара
88
Кафу
88
Кафу
2
Камара
28
Вальбуэна
7
Фортунис
7
Фортунис
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Омония
Олимпиакос
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
5
Кико
ЦЗ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Костас Каифас
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
5
Кико
ЦЗ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Омония - Олимпиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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