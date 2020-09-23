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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Омония
Олимпиакос - Омония: обзор матча 23 сентября 2020
Олимпиакос
23.09.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Омония
69'
М. Вальбуэна (П)
90+2'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олимпиакос - Омония
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
А. Бухалакис
90'
+2
87'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Э. Ботик
81'
Замена
Э. Асанте
️️️️
Ф. Папулис
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Хассан
76'
69'
Желтая карточка
Я. Лецяск
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Вальбуэна
69'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
59'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Фортунис
59'
Желтая карточка
Р. Семеду
48'
46'
Замена
М. Дуриш
️️️️
К. Сене
44'
Желтая карточка
Э. Ботик
42'
Желтая карточка
М. Люфтнер
26'
Желтая карточка
В. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
9
Кали Сене
ЦФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Кафу
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Бруно
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Омония
1
Костас Панайи
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
10
Маринос Ционис
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
4-2-3-1
1
Са
25
Холебас
27
Ба
13
Рафинья
35
Семеду
41
Бухалакис
2
Камара
7
Масурас
7
Фортунис
28
Вальбуэна
19
Хассан
4-2-4
1
Фабиано
26
Ланг
6
Люфтнер
15
Губочан
26
Лецяск
8
Гомеш
16
Гомес
13
Папулис
48
Сантос
9
Сене
11
Ботик
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
19
Хассан
6
М'Вила
6
М'Вила
19
Хассан
7
Фортунис
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Фортунис
11
Ботик
75
Лоизу
75
Лоизу
11
Ботик
13
Папулис
88
Асанте
88
Асанте
13
Папулис
9
Сене
57
Дуриш
57
Дуриш
9
Сене
Остались в запасе
Олимпиакос
Омония
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Бруно
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Костас Каифас
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
7
Бруно
ЦФ
Остались в запасе
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
Костас Панайи
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Костас Каифас
Статистика матча Олимпиакос - Омония
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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