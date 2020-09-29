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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Гент
Динамо К - Гент: обзор матча 29 сентября 2020
Динамо К
29.09.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Гент
9'
В. Буяльский
36'
К. де Пена (П)
49'
Ж. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Гент
Замена
А. Андриевский
️️️️
Н. Шапаренко
77'
74'
Замена
М. Самуас
️️️️
Л. Депуатр
65'
Замена
Д. Ботака
️️️️
А. Кастро-Монтес
Замена
В. Цыганков
️️️️
Ж. Родригес
60'
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
59'
54'
Замена
С. Маррех
️️️️
Э. Овусу
49'
Желтая карточка
Нуриу
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Родригес
49'
42'
Желтая карточка
И. Пластун
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. де Пена
36'
29'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Супряга
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
14
Осман Букари
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
4-3-1-2
1
Бущан
16
Миколенко
94
Кедзиора
6
Забарный
20
Караваев
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
20
Супряга
7
Родригес
4-2-1-3
33
Руф
17
Кастро-Монтес
32
Пластун
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Нуриу
42
Овусу
6
Дорш
14
Букари
7
Ньянгбо
11
Кляйнденст
29
Депуатр
7
Родригес
11
Цыганков
11
Цыганков
7
Родригес
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
10
Шапаренко
18
Андриевский
18
Андриевский
10
Шапаренко
42
Овусу
16
Маррех
16
Маррех
42
Овусу
29
Депуатр
18
Самуас
18
Самуас
29
Депуатр
17
Кастро-Монтес
17
Ботака
17
Ботака
17
Кастро-Монтес
Остались в запасе
Динамо К
Гент
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
9
Фран Соль
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Динамо К - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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