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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Динамо К
Гент - Динамо К: обзор матча 23 сентября 2020
Гент
23.09.2020, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Динамо К
41'
Т. Кляйнденст
9'
В. Супряга
79'
К. де Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Динамо К
87'
Желтая карточка
В. Шепелев
82'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
79'
ГОЛ! 1:2!
К. де Пена
Замена
М. Мохаммади
️️️️
Л. Депуатр
72'
66'
Замена
Б. Вербич
️️️️
В. Супряга
Замена
Д. Ботака
️️️️
В. Оджиджа-Офое
62'
59'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Ж. Родригес
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
56'
Вторая желтая
Р. Безус
53'
Желтая карточка
Р. Безус
50'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кляйнденст
Пас отдал
Н. Дорш
41'
31'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
Р. Яремчук
25'
Желтая карточка
Нуриу
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Супряга
Пас отдал
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
4-2-2-2
33
Руф
25
Нуриу
32
Пластун
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
6
Дорш
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
29
Депуатр
9
Яремчук
4-3-1-2
1
Бущан
20
Караваев
94
Кедзиора
6
Забарный
16
Миколенко
10
Шапаренко
8
Сидорчук
29
Буяльский
14
де Пена
20
Супряга
7
Родригес
29
Депуатр
5
Мохаммади
5
Мохаммади
29
Депуатр
9
Яремчук
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
9
Яремчук
8
Оджиджа-Офое
17
Ботака
17
Ботака
8
Оджиджа-Офое
20
Супряга
7
Вербич
7
Вербич
20
Супряга
7
Родригес
11
Цыганков
11
Цыганков
7
Родригес
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
Остались в запасе
Гент
Динамо К
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
26
Колин Коосеманс
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Остались в запасе
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Гент - Динамо К
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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