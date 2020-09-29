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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 29 сентября 2020
Тоттенхэм
29.09.2020, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Челси
83'
Э. Ламела
19'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Челси
Пенальти не реализован!
М. Маунт
ГОЛ!
Г. Кейн
5:4
ГОЛ!
Эмерсон
4:4
ГОЛ!
Л. Моура
4:3
ГОЛ!
Жоржиньо
3:3
ГОЛ!
П. Хейбьерг
3:2
ГОЛ!
С. Аспиликуэта
2:2
ГОЛ!
Э. Ламела
2:1
ГОЛ!
Т. Абрахам
1:1
ГОЛ!
Э. Дайер
1:0
83'
Желтая карточка
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
Э. Ламела
Пас отдал
С. Регилон
83'
76'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
Замена
Л. Моура
️️️️
С. Бергвейн
76'
70'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Танганга
70'
66'
Замена
Эмерсон
️️️️
Б. Чилвел
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ж. Фернандеш
63'
Желтая карточка
Д. Танганга
61'
Желтая карточка
С. Орье
59'
45'
+2
Желтая карточка
М. Ковачич
19'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Льорис
5
Танганга
15
Дайер
23
Алдервейрелд
3
Регилон
92
Орье
17
Сиссоко
22
Н'Домбеле
83
Фернандеш
9
Ламела
34
Бергвейн
4-2-2-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
4
Зума
23
Томори
33
Чилвел
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
9
Жиру
11
Вернер
83
Фернандеш
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
83
Фернандеш
34
Бергвейн
7
Моура
7
Моура
34
Бергвейн
5
Танганга
9
Кейн
9
Кейн
5
Танганга
33
Чилвел
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Чилвел
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Кепа
ВР
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
24
Рис Джеймс
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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