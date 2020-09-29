Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коритиба
Флуминенсе - Коритиба: обзор матча 29 сентября 2020
Флуминенсе
29.09.2020, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
4 : 0
Завершен
Коритиба
8'
М. Араухо
61'
Ф. Кардосо
72'
Нино
87'
Гансо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Коритиба
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Гансо
87'
86'
Красная карточка
Натанаэл
Замена
Y. Felipe
️️️️
М. Араухо
82'
Замена
Гансо
️️️️
N.
82'
Замена
W.
️️️️
И. Жулиао
82'
ГОЛ! 3:0!
Нино
72'
72'
Замена
R. Martinez
️️️️
У. Моура
65'
Замена
M. Sarrafiore
️️️️
G.
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кардосо
61'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
61'
59'
Желтая карточка
В. Матеус
46'
Замена
T. Lopes
️️️️
М. Буэно
46'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
G. Augusto
Желтая карточка
Д. Барселос
33'
Замена
F. Pacheco
️️️️
В. Силва
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Араухо
Пас отдал
В. Силва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
95
Матеус Салес
ОП
5
Уго Моура
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
10
Giovanni Augusto
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
3
Rodolfo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Флуминенсе
3
Игор Габриэл
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
42
Wisney
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Коритиба
29
Гилерме Биро
ЛЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
3-1-2-5
33
Нино
6
Барселос
2
Жулиао
17
Доди
15
Араухо
11
Силва
25
9
22
10
3
1-3-1-5
2
Матеус
2
Натанаэл
95
Салес
5
Моура
8
Буэно
30
Робсон
35
3
84
27
2
Жулиао
42
42
2
Жулиао
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
11
Силва
88
88
11
Силва
10
10
Гансо
10
Гансо
10
15
Араухо
88
88
15
Араухо
8
Буэно
14
14
8
Буэно
5
Моура
27
27
5
Моура
27
30
30
27
10
9
Фогаса
9
Фогаса
10
Остались в запасе
Флуминенсе
Коритиба
3
Игор Габриэл
ЦЗ
12
João Lopes
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
3
Игор Габриэл
ЦЗ
12
João Lopes
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
33
Arthur
ЦФ
13
Jonathan
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЛЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Флуминенсе - Коритиба
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Коритиба
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+