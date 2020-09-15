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    Расписание матчей 15-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок (2020/2021), 1 тур, группа 5
    15 сентября, вторник
    13:00
    Зенит
    0:1
    Химки
    Матч завершен
    Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/32 финала
    15 сентября, вторник
    20:00
    Мидлсбро
    0:2
    Барнсли
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    20:00
    Рединг
    0:1
    Лутон Таун
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    20:00
    Миллуолл
    3:1
    Челтенхэм
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    20:00
    Гиллинхэм
    1:1
    (5:4)п
    Ковентри
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    20:30
    Дерби Каунти
    1:2
    Престон
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:00
    Брэдфорд Сити
    0:5
    Линкольн
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:00
    Флитвуд
    2:1
    Порт Вейл
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:00
    Оксфорд
    1:1
    (0:3)п
    Уотфорд
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:00
    Ньюпорт Каунти
    1:0
    Кембридж Юнайтед
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:30
    Ньюкасл
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:30
    Вест Хэм
    3:0
    Чарльтон
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Бертон Альбион
    1:3
    Астон Вилла
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Рочдейл
    0:2
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Моркамб
    1:0
    Олдхэм
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Борнмут
    0:0
    (11:10)п
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:45
    Лейтон Ориент
    3:2
    Плимут Аргайл
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 3 раунд
    15 сентября, вторник
    20:00
    Динамо
    2:0
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:00
    ПАОК
    2:1
    Бенфика
    Матч завершен
    15 сентября, вторник
    21:30
    Гент
    2:1
    Рапид
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 1 тур
    15 сентября, вторник
    22:00
    Монпелье
    2:1
    Лион
    Матч завершен
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