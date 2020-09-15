август 2020
сентябрь 2020
Россия. Кубок (2020/2021), 1 тур, группа 5
Англия. Кубок лиги (2020/2021), 1/32 финала
15 сентября, вторник
20:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
20:30
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:00
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
15 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 3 раунд
Франция. Лига 1 (2020/2021), 1 тур