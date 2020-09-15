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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мидлсбро - Барнсли
Мидлсбро - Барнсли: обзор матча 15 сентября 2020
Мидлсбро
15.09.2020, вторник, 20:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Барнсли
22'
P. Schmidt
34'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Барнсли
Желтая карточка
Н. Вуд
84'
81'
Желтая карточка
А. Хальме
69'
Замена
А. Хальме
️️️️
М. Соллбауэр
Замена
Д. Хаусон
️️️️
С. Морси
69'
Желтая карточка
С. Морси
67'
61'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Л. Томас
Замена
П. МакНэйр
️️️️
А. Дейкстел
46'
46'
Замена
К. Стайлс
️️️️
К. Лудевиг
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уильямс
Пас отдал
Л. Томас
22'
ГОЛ! 0:1!
P. Schmidt
Пас отдал
Л. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Мидлсбро
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
3-2-3-1
13
Беттинелли
16
Бола
16
Тавернье
15
Коулсон
23
Фрай
2
Дейкстел
8
Морси
10
Уинг
11
11
Флетчер
3-2-3-1-1
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
29
Лудевиг
28
Уильямс
20
Моуатт
8
Ритцмайер
16
Томас
28
Фризер
19
8
Морси
16
Хаусон
16
Хаусон
8
Морси
2
Дейкстел
17
МакНэйр
17
МакНэйр
2
Дейкстел
29
Лудевиг
4
Стайлс
4
Стайлс
29
Лудевиг
21
Соллбауэр
6
Хальме
6
Хальме
21
Соллбауэр
16
Томас
12
Вудроу
12
Вудроу
16
Томас
Остались в запасе
Мидлсбро
Барнсли
12
Сэм Фоларин
ПВ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
12
Сэм Фоларин
ПВ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Мидлсбро - Барнсли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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