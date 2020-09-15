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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюкасл - Блэкберн
Ньюкасл - Блэкберн: обзор матча 15 сентября 2020
Ньюкасл
15.09.2020, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Блэкберн
35'
Р. Фрейзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Блэкберн
Замена
К. Атсу
️️️️
М. Ритчи
80'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Жоэлинтон
73'
72'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Л. Холтби
72'
Замена
H. Chapman
️️️️
Т. Долан
60'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Фрейзер
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
М. Альмирон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Блэкберн
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
3-2-2-3
29
Гиллеспи
22
Манкильо
26
Кларк
2
Йедлин
30
Ритчи
17
Крафт
4
Барласер
8
Лонгстафф
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
3-4-1-2
1
Камински
24
Ньямб
17
Белл
33
Уильямс
26
Ранкин-Костелло
27
Трэвис
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
90
Холтби
24
Долан
30
Ритчи
30
Атсу
30
Атсу
30
Ритчи
10
Фрейзер
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Фрейзер
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Жоэлинтон
24
Долан
20
20
24
Долан
90
Холтби
6
Бакли
6
Бакли
90
Холтби
26
Ранкин-Костелло
10
Армстронг
10
Армстронг
26
Ранкин-Костелло
Остались в запасе
Ньюкасл
Блэкберн
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ньюкасл - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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