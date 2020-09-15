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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брэдфорд Сити - Линкольн
Брэдфорд Сити - Линкольн: обзор матча 15 сентября 2020
Брэдфорд Сити
15.09.2020, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Линкольн
4'
T. French (АГ)
6'
Э. Скалли
29'
L. Montsma
41'
J. Jones
90+3'
К. Мортон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брэдфорд Сити - Линкольн
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
К. Мортон
Пас отдал
Д. Грант
84'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
J. Jones
72'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
Г. Андерсон
67'
Замена
R. Howarth
️️️️
Э. Скалли
47'
Желтая карточка
A. Jackson
Замена
R. Staunton
️️️️
T. French
46'
Замена
D. Mottley Henry
️️️️
B. Richards-Everton
46'
Желтая карточка
П. О'Коннор
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:4!
J. Jones
Пас отдал
Э. Скалли
Желтая карточка
Э. Уотт
31'
29'
ГОЛ! 0:3!
L. Montsma
Пас отдал
Д. Грант
6'
ГОЛ! 0:2!
Э. Скалли
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
T. French
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
5
Ben Richards-Everton
ЦФ
4
Tyler French
ЦФ
20
Callum Cooke
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
14
Harry Pritchard
ЦФ
10
Clayton Donaldson
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Линкольн
1
Алекс Палмер
ВР
45
Adam Jackson
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
22
L. Montsma
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Брэдфорд Сити
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
16
Reece Staunton
ЦФ
16
Billy Clarke
ЦФ
9
Lee Novak
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
32
Dylan Mottley Henry
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Линкольн
23
Шон Рауэн
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
29
Ethan Ross
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
17
Remy Howarth
ЦФ
2-1-5
12
О'Доннелл
2
О'Коннор
15
О'Коннор
4
Уотт
23
28
10
14
20
2-1-2-5
1
Палмер
3
Эйома
45
8
Грант
7
Андерсон
25
Скалли
39
Мортон
22
3
14
24
4
16
16
4
5
32
32
5
24
23
Бридкатт
23
Бридкатт
24
7
Андерсон
14
Хоппер
14
Хоппер
7
Андерсон
25
Скалли
17
17
25
Скалли
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Линкольн
16
Billy Clarke
ЦФ
9
Lee Novak
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
29
Ethan Ross
ЦФ
23
Шон Рауэн
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Остались в запасе
16
Billy Clarke
ЦФ
9
Lee Novak
ЦФ
11
Zeli Ismail
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЛЗ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
29
Ethan Ross
ЦФ
23
Шон Рауэн
ЛЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Крис Коэн
Статистика матча Брэдфорд Сити - Линкольн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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