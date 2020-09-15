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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Кембридж Юнайтед
Ньюпорт Каунти - Кембридж Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2020
Ньюпорт Каунти
15.09.2020, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Кембридж Юнайтед
80'
С. Твайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Кембридж Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
С. Твайн
80'
79'
Желтая карточка
П. Маллин
74'
Замена
П. Маллин
️️️️
Д. Айронсайд
Замена
R. Taylor
️️️️
T. Abrahams
73'
Замена
S. Janneh
️️️️
P. Amond
69'
69'
Замена
H. Dunk
️️️️
Т. Ноулз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
31
Том Кинг
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
8
Джош Шихан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
7
Робби Уилмотт
ПВ
28
Kyle Howkins
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
9
P. Amond
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Кембридж Юнайтед
25
Каллум Бертон
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
19
Адам Мэй
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
6
Paul Digby
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
17
Leon Davies
ЦФ
5
Greg Taylor
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Ньюпорт Каунти
17
Йосс Лабади
ЦП
29
Ryan Taylor
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
21
Ashley Baker
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
5
Joe Woodiwiss
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Кембридж Юнайтед
33
Димитар Митов
ВР
11
Harrison Dunk
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
28
Joe Neal
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
2-1-2-5
31
Кинг
15
Купер
5
Деметриу
8
Шихан
10
Твайн
7
Уилмотт
32
9
23
3
28
2-1-1-5
25
Бертон
5
Канди
15
Айредейл
19
Мэй
7
Ноулз
9
Айронсайд
2
5
17
8
Книббс
23
29
29
23
9
17
17
9
7
Ноулз
11
11
7
Ноулз
9
Айронсайд
10
Маллин
10
Маллин
9
Айронсайд
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
21
Ashley Baker
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
5
Joe Woodiwiss
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Йосс Лабади
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
33
Димитар Митов
ВР
27
Ben Worman
ЦФ
28
Joe Neal
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
21
Ashley Baker
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
5
Joe Woodiwiss
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Йосс Лабади
ЦП
Остались в запасе
33
Димитар Митов
ВР
27
Ben Worman
ЦФ
28
Joe Neal
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Кембридж Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
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