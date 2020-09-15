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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПАОК - Бенфика
ПАОК - Бенфика: обзор матча 15 сентября 2020
ПАОК
15.09.2020, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Бенфика
63'
Д. Яннулис
75'
А. Живкович
90+4'
Рафа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Бенфика
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Рафа
Пас отдал
А. Алмейда
Желтая карточка
А. Эсити
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Шваб
79'
76'
Замена
Рафа
️️️️
А. Таарабт
ГОЛ! 2:0!
А. Живкович
Пас отдал
Д. Яннулис
75'
72'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сеферович
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
70'
Замена
А. Живкович
️️️️
Д. Пелкас
66'
65'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Педриньо
ГОЛ! 1:0!
Д. Яннулис
Пас отдал
Ч. Акпом
63'
Желтая карточка
Я. Михайлидис
45'
44'
Желтая карточка
А. Алмейда
Желтая карточка
Ф. Варела
29'
Желтая карточка
Д. Пелкас
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
12
Жилберто
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Живкович
5
Михайлидис
15
Ингасон
15
Креспо
13
Яннулис
15
Варела
10
Пелкас
7
Эль-Каддури
22
Шваб
17
Цолис
29
Акпом
4-1-2-1-2
1
Влаходимос
34
Алмейда
3
Диаш
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
10
Педриньо
49
Таарабт
21
Пицци
7
Эвертон
9
Сеферович
10
Пелкас
14
Живкович
14
Живкович
10
Пелкас
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
10
Педриньо
29
Нуньес
29
Нуньес
10
Педриньо
49
Таарабт
27
Рафа
27
Рафа
49
Таарабт
9
Сеферович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Сеферович
Остались в запасе
ПАОК
Бенфика
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
18
Габриэл
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
18
Габриэл
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча ПАОК - Бенфика
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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