Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 15 сентября 2020
Зенит
15.09.2020, вторник, 13:00
Россия. Кубок, группа 5, 1 тур
0 : 1
Завершен
Химки
64'
М. Конате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Химки
90'
+2
Желтая карточка
Е. Генералов
Замена
Д. Калугин
️️️️
И. Селеменев
90'
Замена
А. Ковалев
️️️️
В. Марков
90'
88'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
И. Воробьев
88'
Замена
Г. Засеев
️️️️
И. Кухарчук
85'
Желтая карточка
Е. Гапон
70'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
А. Мурнин
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Конате
Пас отдал
А. Мурнин
63'
Замена
Д. Массуренко
️️️️
Д. Липовой
63'
Замена
М. Конате
️️️️
Н. Сигневич
47'
Желтая карточка
И. Воробьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Илья Кунгуров
ВР
3
Дмитрий Толмачев
ЦЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
36
Кирилл Колесников
ЦП
11
Владимир Марков
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
11
Иван Селеменев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
19
Максим Гайдуков
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
51
Сергей Мизгирев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
71
Данил Казанцев
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Зенит
79
Максим Счастливцев
ВР
90
Александр Ковалев
ЦП
30
Роман Комаров
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
22
Дмитрий Калугин
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
7
Гела Засеев
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
88
Данил Массуренко
ЦФ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
1-5-3-1
1
Кунгуров
3
Толмачев
11
Марков
8
Бондаренко
11
Селеменев
9
Яковлев
36
Колесников
99
Убониев
3
Насадюк
19
Гайдуков
33
Яковлев
2-1-1-3-3
54
Генералов
51
Мизгирев
33
Гапон
71
Казанцев
27
Мурнин
44
Кухарчук
95
Воробьев
9
Липовой
10
Алиев
14
Сигневич
44
Тихонов
11
Марков
90
Ковалев
90
Ковалев
11
Марков
11
Селеменев
22
Калугин
22
Калугин
11
Селеменев
95
Воробьев
10
Жумабеков
10
Жумабеков
95
Воробьев
9
Липовой
88
Массуренко
88
Массуренко
9
Липовой
44
Кухарчук
7
Засеев
7
Засеев
44
Кухарчук
27
Мурнин
24
Мартусевич
24
Мартусевич
27
Мурнин
14
Сигневич
13
Конате
13
Конате
14
Сигневич
Остались в запасе
Зенит
Химки
77
Игорь Дружинин
АП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
30
Роман Комаров
ЦП
79
Максим Счастливцев
ВР
8
Богдан Мишуков
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
Остались в запасе
77
Игорь Дружинин
АП
38
Егор Перевозников
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
30
Роман Комаров
ЦП
79
Максим Счастливцев
ВР
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
1
Дмитрий Хомич
ВР
Статистика матча Зенит - Химки
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Зенит
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
ПФЛ: «Документы от «Зенита» Ир о снятии получили. Регион не заинтересован в дальнейшем продолжении выступления»
2021.04.04 16:14
Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»
2021.04.02 07:59
2
«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование
2021.04.01 17:19
3
Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ
2021.02.13 15:27
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+