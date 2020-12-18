Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»

    Спортивный директор иркутского «Зенита» Александр Ковалев высказался о прекращении существования клуба из-за отсутствия финансирования.

    «Сегодня состоялось совещание совета по спорту при губернаторе, на котором решили, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен. Губернатор сказал и хорошие слова – зарплату, которую задолжали, выплатят.

    Это объяснили большим дефицитом бюджета в области – то есть на другие виды спорта есть, на футбол – нет. Сказали, что администрация клуба неправильно работает.

    У нас теперь перезагрузка на детский футбол. Хорошо, делайте, но тут ни одного стадиона, чтобы детский чемпионат делать. «Зенит» еще может получить лицензию, где он играет, – там небольшие исправления потребуются, но для детского стадиона у нас ни одного поля – постройте тогда что-нибудь.

    Ребят жалко – продержали до первого числа, а сейчас сказали все, «до свидания», и соперников жалко – они тоже к сезону готовятся, деньги тратят, ждали до последнего – ехать, не ехать», – цитирует Ковалева ТАСС.

    • Иркутский «Зенит» был основан в 2003 году.
    • Команда до зимнего перерыва занимала 12 место в ПФЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6613

      Alekxei Z. 1 час назад

      Хорошее решение.
      Вот на сэкономленные деньги и будут детские стадионы строить. Дешевле обойдётся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      Fusballer 1 час назад

      Верное решение! Нафига этих миллионеров содержать за счёт бюджета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12407

      Garrincha58 1 час назад

      и правильно сделал

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84048
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru