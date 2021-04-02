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  • Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»

Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»

2 апреля 2021, 07:59
2

Спортивный директор иркутского «Зенита» Александр Ковалев высказался о прекращении существования клуба из-за отсутствия финансирования.

«Сегодня состоялось совещание совета по спорту при губернаторе, на котором решили, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен. Губернатор сказал и хорошие слова – зарплату, которую задолжали, выплатят.

Это объяснили большим дефицитом бюджета в области – то есть на другие виды спорта есть, на футбол – нет. Сказали, что администрация клуба неправильно работает.

У нас теперь перезагрузка на детский футбол. Хорошо, делайте, но тут ни одного стадиона, чтобы детский чемпионат делать. «Зенит» еще может получить лицензию, где он играет, – там небольшие исправления потребуются, но для детского стадиона у нас ни одного поля – постройте тогда что-нибудь.

Ребят жалко – продержали до первого числа, а сейчас сказали все, «до свидания», и соперников жалко – они тоже к сезону готовятся, деньги тратят, ждали до последнего – ехать, не ехать», – цитирует Ковалева ТАСС.

  • Иркутский «Зенит» был основан в 2003 году.
  • Команда до зимнего перерыва занимала 12 место в ПФЛ.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Группа 2 Зенит
Комментарии (2)
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Garrincha58
1617346473
и правильно сделал
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Fusballer
1617346911
Верное решение! Нафига этих миллионеров содержать за счёт бюджета.
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