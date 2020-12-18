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    «Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование

    Иркутский «Зенит», выступающий в ПФЛ, прекратил существование из-за отсутствия финансирования.

    «Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а чeрная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование.

    Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.

    Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола…» – написала пресс-служба клуба в группе «Зенита» «ВКонтакте».

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    Источник: официальная страница «Зенита» «ВКонтакте»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3502

      AtticusFinch 1 час назад

      Чё опять всё разворовали?))

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