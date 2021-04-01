«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование

Иркутский «Зенит», выступающий в ПФЛ, прекратил существование из-за отсутствия финансирования.

«Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а чeрная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование.

Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ.

Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы. Еще одна команда на кладбище иркутского футбола…» – написала пресс-служба клуба в группе «Зенита» «ВКонтакте».