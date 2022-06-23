В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отрицает, что клуб претендовал на полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», – сказал Медведев.

В итоге хавбек продолжит карьеру в «Спартаке».

Московский клуб заплатит за игрока 240 миллионов рублей, зарплата – 6 миллионов рублей в месяц.

Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.

Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное