Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отрицает, что клуб претендовал на полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Интересовался ли «Зенит» Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение «Крыльям Советов» по этому игроку, не соответствует действительности», – сказал Медведев.

  • В итоге хавбек продолжит карьеру в «Спартаке».
  • Московский клуб заплатит за игрока 240 миллионов рублей, зарплата – 6 миллионов рублей в месяц.
  • Зиньковский выступал за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Стала известна зарплата Зиньковского в «Спартаке» 11
Только 3 игрока минувшего сезона РПЛ совершили 100+ попыток дриблинга 1
Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за Зиньковского 28
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:48
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +9269

    САДЫЧОК 3 минуты назад

    Медведев профан ! Далёкое от футбола бревно !
    как , можно сравнивать никакущего Бакаева и Зиньковского ?! Из каких соображений нужно было подписывать Бакаева ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11