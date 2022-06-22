Стала известна зарплата Зиньковского в «Спартаке»

Полузащитник Антон Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» 6 миллионов рублей в месяц. Это в два раза больше, чем в «Крыльях Советов».

Трансфер игрока из «Крыльев Советов» близок к завершению. «Спартак» заплатит за игрока 240 миллионов рублей.

Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.

Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное