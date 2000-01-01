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Стала известна зарплата Зиньковского в «Спартаке»

Полузащитник Антон Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» 6 миллионов рублей в месяц. Это в два раза больше, чем в «Крыльях Советов».

Трансфер игрока из «Крыльев Советов» близок к завершению. «Спартак» заплатит за игрока 240 миллионов рублей.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +14056

    Fusballer 10 минут назад

    Скромно. Всего лишь пол-квартиры в Москве.

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    Рейтинг: +9265

    САДЫЧОК 43 минуты назад

    Минус откаты тренерам, администраторам, агентам...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1280

    Дубина 49 минут назад

    Полузащитник Антон Зиньковский будет зарабатывать в «Спартаке» 6 миллионов рублей в месяц

    А в зените такая циферка только в евро!!!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +7678

    vladik12 1 час назад

    Ну все, Антоха... Карьера удалась! Можно снижать требования к себе, деградировать, что там еще принято у российских игрочков...

    0
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    Рейтинг: +19257

    derrik2000 > vladik12 54 минуты назад

    Всё таки питаю надежу, что для Промеса неофициальное звание "любимец спартаковской торсиды" не пустой звук.
    ))

    1
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    Рейтинг: +898

    Юрэс 1 час назад

    В стране ЖОПА ,а футбалёрам ПОХ......АХРИНЕТЬ !!!!

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    Рейтинг: +7678

    vladik12 > Юрэс 1 час назад

    Зарплата абсолютно в рынке, не надо удивляться.

    2
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