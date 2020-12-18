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    ПФЛ: «Документы от «Зенита» Ир о снятии получили. Регион не заинтересован в дальнейшем продолжении выступления»

    Глава ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал снятие с турнира иркутского «Зенита». У клуба есть долги по зарплате.

    «Документы от «Зенита» о прекращении выступления в ПФЛ получены. Футбольный клуб находится в субъекте Российской Федерации, у Иркутской области есть полномочия в области физической культуры и спорта, а также есть местная федерация футбола. Видимо, регион и футбольная общественность не заинтересованы в дальнейшем продолжении выступления «Зенита». РФС и ПФЛ предпринимали определенные действия, чтобы сохранить футбол на этом уровне.

    Проблематика финансирования не связана с участием клуба во второй группе и его переходом из зоны «Восток». Количество матчей равняется такому же количеству матчей в осенней части, которые были проведены тогда еще в пятой группе при шести командах и где затраты на переезд до Сахалина и Новосибирска и обратно, когда проходили спаренные матчи, больше, чем сейчас из Иркутска в Санкт-Петербург», – сказал Соколов.

    • «Зенит» занимает во 2-й группе ПФЛ 12-е место.
    • Накануне «Зенит» не прибыл на матч против «Мурома».
    • «Зенит» Ир стал профессиональным клубом в 2016 году.

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    Источник: «Р-Спорт»

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