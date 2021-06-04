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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит - Родина
Зенит - Родина: онлайн-трансляция 04 июня 2021
Зенит
04.06.2021, пятница, 00:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
0 : 0
Отменен
Родина
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Статистика матча Зенит - Родина
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Матчи команд
Зенит
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
Зенит
0 : 0
15.06.2021
Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2, 29 тур
Зенит
0 : 0
12.06.2021
Олимп-Долгопрудный
Россия. ПФЛ. Группа 2, 28 тур
Зенит
0 : 0
04.06.2021
Родина
Россия. ПФЛ. Группа 2, 27 тур
Зенит
0 : 0
01.06.2021
Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Группа 2, 26 тур
Коломна
0 : 0
23.05.2021
Зенит
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
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Родина
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
19:19
3
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:24
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
Вчера, 22:22
1
Реакция Губерниева на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 18:55
В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому
2022.06.23 11:48
5
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2021.04.04 16:14
Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен»
2021.04.02 07:59
2
«Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование
2021.04.01 17:19
3
Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ
2021.02.13 15:27
1
Реакция Семина на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
19:19
3
«Рубин» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
11:09
Кубок России: шансы «Рубина» и «Родины» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
09:24
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
Вчера, 22:22
1
Реакция Губерниева на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 18:55
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