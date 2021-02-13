Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ

Иркутский «Зенит» может сняться с текущего розыгрыша ПФЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба в инстаграме.

«Друзья! Судя по всему, профессиональный футбол в регионе не нужен. Остаемся без любимой игры минимум на долгих три года!

Вероятность, что ФК «Зенит» (Иркутск) не доиграет чемпионат в этом году, очень высока. Под угрозой существование самой команды. А мы поверили», – говорится в публикации.