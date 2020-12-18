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    Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ

    Иркутский «Зенит» может сняться с текущего розыгрыша ПФЛ. Об этом сообщила пресс-служба клуба в инстаграме.

    «Друзья! Судя по всему, профессиональный футбол в регионе не нужен. Остаемся без любимой игры минимум на долгих три года!

    Вероятность, что ФК «Зенит» (Иркутск) не доиграет чемпионат в этом году, очень высока. Под угрозой существование самой команды. А мы поверили», – говорится в публикации.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм иркутского «Зенита»

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