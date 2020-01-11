В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками

Иркутский «Зенит» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Клуб, выступающий в зоне «Восток» ПФЛ, уже полгода не платит футболистам зарплату.

В связи с этим игрокам приходится работать в других местах, к примеру, водителем такси или грузчиком.

«Возможно, мы находимся сейчас на последней тренировке игроков клуба «Зенит». Потому что они вынуждены искать себе другой источник дохода. Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», – сказал капитан команды Илья Кунгуров.