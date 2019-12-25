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    В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками

    Иркутский «Зенит» испытывает серьезные финансовые проблемы.

    Клуб, выступающий в зоне «Восток» ПФЛ, уже полгода не платит футболистам зарплату.

    В связи с этим игрокам приходится работать в других местах, к примеру, водителем такси или грузчиком.

    «Возможно, мы находимся сейчас на последней тренировке игроков клуба «Зенит». Потому что они вынуждены искать себе другой источник дохода. Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», – сказал капитан команды Илья Кунгуров.

    • «Зенит» занимает последнее шестое место в турнирной таблице зоны «Восток» ПФЛ.
    • Иркутяне набрали лишь 9 очков в 12 турах.

    Источник: «Вести Иркутск»

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      Фанат Рубина 16 минут назад

      а в это время футболисты другого зенита шикуют.. скинулись бы всякие дзюбы, КОКО-ш(С)анели, сасоздоевы и.т.д. по 1 млн рублей и погасили бы долги клубные всех клубов россии..

      1
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      Рейтинг: +22872

      zra78 17 минут назад

      Во бы в Питерском так:) Посмотреть бы на Дзюбу грузчика и Аздоева таксиста!!! )))

      6
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      Рейтинг: +20438

      VVM1964 > zra78 15 минут назад

      Так он же подрабатывал кондуктором , впрочем и другие тоже - парикмахером , экскурсоводом ....... )))))

      1
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      Рейтинг: +9

      Фанат Рубина > zra78 13 минут назад

      да и у вас бы так посмотрел бы на кондукторов миранчуков, таксиста киану ривза--крыховяка, стриптезера смолова, ( хотя не не надо) )))
      ну и грузчиков эдера, баринова, сослуку..

      1
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      Рейтинг: +22872

      zra78 > Фанат Рубина 2 минуты назад

      Эдер истинный кочегар! :) А в Рубине и смотреть не на кого! :)

      2
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      Рейтинг: +4731

      paracetamol 21 минуту назад

      Нормально для любительского клуба. Все так живут и за поля и пр. еще доплачивают.

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