В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками

а в это время футболисты другого зенита шикуют.. скинулись бы всякие дзюбы, КОКО-ш(С)анели, сасоздоевы и.т.д. по 1 млн рублей и погасили бы долги клубные всех клубов россии..
Иркутский «Зенит» испытывает серьезные финансовые проблемы.
Клуб, выступающий в зоне «Восток» ПФЛ, уже полгода не платит футболистам зарплату.
В связи с этим игрокам приходится работать в других местах, к примеру, водителем такси или грузчиком.
«Возможно, мы находимся сейчас на последней тренировке игроков клуба «Зенит». Потому что они вынуждены искать себе другой источник дохода. Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», – сказал капитан команды Илья Кунгуров.
- «Зенит» занимает последнее шестое место в турнирной таблице зоны «Восток» ПФЛ.
- Иркутяне набрали лишь 9 очков в 12 турах.