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  • В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками

В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками

11 января 2020, 12:51
30

Иркутский «Зенит» испытывает серьезные финансовые проблемы.

Клуб, выступающий в зоне «Восток» ПФЛ, уже полгода не платит футболистам зарплату.

В связи с этим игрокам приходится работать в других местах, к примеру, водителем такси или грузчиком.

«Возможно, мы находимся сейчас на последней тренировке игроков клуба «Зенит». Потому что они вынуждены искать себе другой источник дохода. Команда решила, что пока не будем тренироваться вообще, потому что финансовая составляющая сейчас главная. Нам нужно кормить семьи, кормить детей. И поэтому решено так, что тренироваться не будем, пока нам не выплатят», – сказал капитан команды Илья Кунгуров.

  • «Зенит» занимает последнее шестое место в турнирной таблице зоны «Восток» ПФЛ.
  • Иркутяне набрали лишь 9 очков в 12 турах.

Источник: «Вести Иркутск»
Зенит
Комментарии (30)
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paracetamol
1578736644
Нормально для любительского клуба. Все так живут и за поля и пр. еще доплачивают.
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zra78
1578736873
Во бы в Питерском так:) Посмотреть бы на Дзюбу грузчика и Аздоева таксиста!!! )))
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Давид59
1578739603
Никак от совкового менталитета не избавиться! Почему кто-то кому-то что-то должен? Тут явно нет возможностей для содержания профессионального клуба. Посмотрите на Сан-Марино, Андорру и подобные страны. Играют пожарники, учителя и т.д. И никто не комплексует из-за этого. Сделайте в Иркутске то же самое. Почему надо играть в футбол обязательно за деньги?
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Павелий
1578742199
Ждём аналогичную новость про питерский Зенит!
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ЮНик
1578750651
Унитазный блеск одного "Зенита" и полная нищета другого. Это всё, что надо знать о сегодняшем футболе в России. Да и не только о футболе. Почти вся Россия это и есть иркутский "Зенит".
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JTherry
1578752208
не понимаю, что так все возбудились из-за иркутского клуба, занимающего последнее место в зоне Восток ПФЛ, которую, вроде, ликвидировать собирались... нет денег - нет любви, такова се ля ви...
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nemolod
1578759722
С ПФЛ начнется,в ФНЛ продолжится,а РПЛ-ом закончится!
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