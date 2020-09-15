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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лион
Монпелье - Лион: обзор матча 15 сентября 2020
Монпелье
15.09.2020, вторник, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лион
38'
Т. Саванье (П)
59'
Т. Саванье
82'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лион
Замена
Ж. Самбья
️️️️
Г. Лаборд
86'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Депай
Красная карточка
В. Хилтон
81'
75'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Корне
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Т. Саванье
75'
Желтая карточка
В. Хилтон
71'
68'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
68'
Замена
М. Бар
️️️️
Д. Денайе
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Делор
63'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Ферри
63'
Желтая карточка
Д. Ферри
62'
ГОЛ! 2:0!
Т. Саванье
Пас отдал
М. Ристич
59'
55'
Замена
М. Депай
️️️️
Т. Кадевере
55'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Б. Гимарайнс
45'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
44'
Красная карточка
У. Ауа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Саванье
38'
36'
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
А. Делор
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Лион
1
Антони Расьоппи
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-3-2-2
1
Омлин
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
23
Ристич
6
Ле Таллек
2
Суке
10
Саванье
4
Ферри
9
Делор
9
Лаборд
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
2
Андерсен
8
Какере
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
9
Экамби
9
Кадевере
10
Саванье
13
Шотар
13
Шотар
10
Саванье
9
Лаборд
10
Самбья
10
Самбья
9
Лаборд
4
Ферри
91
Мойе
91
Мойе
4
Ферри
9
Делор
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Делор
64
Денайе
26
Бар
26
Бар
64
Денайе
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
36
Гимарайнс
6
Лукас
6
Лукас
36
Гимарайнс
70
Корне
9
Дембеле
9
Дембеле
70
Корне
9
Кадевере
10
Депай
10
Депай
9
Кадевере
Остались в запасе
Монпелье
Лион
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
1
Антони Расьоппи
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монпелье - Лион
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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