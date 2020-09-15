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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 15 сентября 2020
Дерби Каунти
15.09.2020, вторник, 20:30
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Престон
51'
Д. Найт
79'
Т. Баркуйзен
90+2'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Престон
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Джонсон
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Эванс
89'
Желтая карточка
Д. Эванс
88'
79'
ГОЛ! 1:1!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
D. Fisher
76'
Замена
С. Синклейр
️️️️
P. Gallagher
76'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
J. Harrop
75'
Желтая карточка
D. Fisher
73'
Желтая карточка
А. Брауне
68'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Т. Бейлисс
Желтая карточка
Г. Шинни
65'
59'
Желтая карточка
P. Huntington
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Л. Сибли
57'
Красная карточка
М. те Верик
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Найт
Пас отдал
Л. Сибли
51'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
3-2-3-1
13
Рос
5
Кларк
12
Эванс
9
3
Бьюкэнан
20
12
Найт
32
Сибли
4
Шинни
7
Уиттакер
4-4-2
1
Радд
20
2
Рафферти
2
5
Бауэр
12
8
Брауне
25
8
Бейлисс
9
Стокли
24
Магуайр
32
Сибли
33
Дэйвис
33
Дэйвис
32
Сибли
12
Эванс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
12
Эванс
25
14
Джонсон
14
Джонсон
25
8
Бейлисс
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
8
Бейлисс
12
7
Синклейр
7
Синклейр
12
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
6
Jordan Brown
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
1
Коннор Рипли
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
6
Jordan Brown
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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