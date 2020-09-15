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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Уотфорд
Оксфорд - Уотфорд: обзор матча 15 сентября 2020
Оксфорд
15.09.2020, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Уотфорд
26'
R. Hall
89'
К. Сема
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Уотфорд
ГОЛ!
С. Перица
0:3
Пенальти не реализован!
R. Hall
ГОЛ!
Д. Кина
0:2
Пенальти не реализован!
М. Макгуэйн
ГОЛ!
К. Сема
0:1
Пенальти не реализован!
A. Forde
89'
ГОЛ! 1:1!
К. Сема
Пас отдал
Ж. Педро
72'
Желтая карточка
М. Наварро
Замена
Л. Келли
️️️️
К. Браннаган
66'
Замена
М. Макгуэйн
️️️️
Ш. Клэр
66'
60'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Синклэйр
46'
Замена
К. Сема
️️️️
Н. Чалоба
ГОЛ! 1:0!
R. Hall
Пас отдал
J. Cooper
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
28
Шон Клэр
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
98
Derick Osei Yaw
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
7
Robert Hall
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
25
Jack Stevens
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
47
Toby Stevenson
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ВР
18
Маркус Макгуэйн
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
23
Dylan Asonganyi
ЦФ
21
Malachi Napa
ЦФ
35
Nico Jones
ЦФ
Уотфорд
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
2-2-5
5
Мур
2
Лонг
28
Клэр
8
Браннаган
7
25
15
44
7
Агьей
3-1-1-3
26
Бахман
22
Наварро
16
Уилмот
22
Сьерральта
15
Чалоба
8
Кина
24
Синклэйр
47
18
Перица
28
Клэр
18
Макгуэйн
18
Макгуэйн
28
Клэр
8
Браннаган
4
Келли
4
Келли
8
Браннаган
24
Синклэйр
9
Педро
9
Педро
24
Синклэйр
15
Чалоба
12
Сема
12
Сема
15
Чалоба
27
Кабаселе
27
Кабаселе
Остались в запасе
Оксфорд
Уотфорд
23
Dylan Asonganyi
ЦФ
21
Malachi Napa
ЦФ
35
Nico Jones
ЦФ
13
Саймон Иствуд
ВР
Главный тренер
Карл Робинсон
2
Жереми Нгакия
ПЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
23
Dylan Asonganyi
ЦФ
21
Malachi Napa
ЦФ
35
Nico Jones
ЦФ
13
Саймон Иствуд
ВР
Остались в запасе
2
Жереми Нгакия
ПЗ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Оксфорд - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Кассам Стэдиум
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