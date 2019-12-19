Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга

«Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом Кубка английской лиги. Дубль Рахима Стерлинга помог команде в четвертьфинале справиться с «Оксфордом».

У гостей забил Жоау Канселу. На протяжении трех последних полных сезонов (начиная с сезона-2016/17) португалец забивает ровно по одному мячу – согласно этой статистике, больше в текущем сезоне игрок отличиться не должен.

Кубок английской лиги. 1/4 финала

Оксфорд – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Канселу, 22; 1:1 – Тейлор, 46; 1:2 – Стерлинг, 50; 1:3 – Стерлинг, 70.

Результаты Кубка английской лиги