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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга

    «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом Кубка английской лиги. Дубль Рахима Стерлинга помог команде в четвертьфинале справиться с «Оксфордом».

    У гостей забил Жоау Канселу. На протяжении трех последних полных сезонов (начиная с сезона-2016/17) португалец забивает ровно по одному мячу – согласно этой статистике, больше в текущем сезоне игрок отличиться не должен.

    Кубок английской лиги. 1/4 финала

    Оксфорд – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Канселу, 22; 1:1 – Тейлор, 46; 1:2 – Стерлинг, 50; 1:3 – Стерлинг, 70.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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