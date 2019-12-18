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Оксфорд - Манчестер Сити

18.12.2019, Среда, 22:45 мск Оксфорд, стадион Кассам Стэдиум Трансляция: Матч! Футбол 2 Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Оксфорд - Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
25 сентября, вторник 21:45 Оксфорд 0:3 Манчестер Сити
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