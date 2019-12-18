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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Оксфорд - Манчестер Сити
Оксфорд - Манчестер Сити: обзор матча 18 декабря 2019
Оксфорд
18.12.2019, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
46'
М. Тейлор
22'
Ж. Канселу
50'
Р. Стерлинг
70'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оксфорд - Манчестер Сити
70'
ГОЛ! 1:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
50'
ГОЛ! 1:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Анхелиньо
ГОЛ! 1:1!
М. Тейлор
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Канселу
Пас отдал
Ф. Фоден
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
31
Джордан Арчер
ВР
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Оксфорд
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
38
Роберт Халл
ПП
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
1-1-2
31
Арчер
5
Мур
8
Браннаган
9
Тейлор
7
Агьей
3-3-3-1
1
Браво
17
Анхелиньо
24
Гарсия
2
Харвуд-Беллис
2
Канселу
16
Родри
47
Зинченко
26
Марез
20
Силва
19
Стерлинг
47
Фоден
Остались в запасе
Оксфорд
Манчестер Сити
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
38
Роберт Халл
ПП
Главный тренер
Карл Робинсон
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
4
Джон Моузиньо
ЦЗ
17
Джеймс Хенри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
38
Роберт Халл
ПП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Оксфорд - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кассам Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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