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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Челтенхэм
Миллуолл - Челтенхэм: обзор матча 15 сентября 2020
Миллуолл
15.09.2020, вторник, 20:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Челтенхэм
19'
Р. Леонард
48'
К. Мэхони
62'
M. Smith
69'
Ф. Азаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Челтенхэм
Замена
М. Беннетт
️️️️
Ш. Фергюсон
79'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
M. Smith
71'
69'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Азаз
Пас отдал
C. Clements
65'
Замена
A. Addai
️️️️
Э. Мэй
63'
Замена
C. Clements
️️️️
M. Blair
ГОЛ! 3:0!
M. Smith
62'
Замена
J. Skalák
️️️️
М. Ромео
60'
ГОЛ! 2:0!
К. Мэхони
48'
46'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
L. Sercombe
ГОЛ! 1:0!
Р. Леонард
Пас отдал
Т. Брэдшоу
19'
17'
Желтая карточка
У. Бойл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Челтенхэм
24
Джошуа Гриффитс
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
23
Chris Hussey
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
11
Matty Blair
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
9
Reuben Reid
ЦФ
10
Элфи Мэй
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Миллуолл
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Челтенхэм
10
Финн Азаз
АП
11
Энди Уильямс
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
8
Chris Clements
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
16
Alex Addai
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
11
Мэхони
3
Фергюсон
18
Вудс
18
Леонард
9
Брэдшоу
17
1-2-5
24
Гриффитс
12
Бойл
8
Томас
16
4
10
Мэй
9
8
11
17
17
Уоллес
17
Уоллес
17
2
Ромео
9
9
2
Ромео
3
Фергюсон
10
Беннетт
10
Беннетт
3
Фергюсон
11
8
8
11
8
10
Азаз
10
Азаз
8
10
Мэй
16
16
10
Мэй
Остались в запасе
Миллуолл
Челтенхэм
1
Joe Wright
ЦФ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
11
Энди Уильямс
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Joe Wright
ЦФ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
11
Энди Уильямс
ЦФ
1
Max Harris
ЦФ
6
Lewis Freestone
ЦФ
19
George Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Миллуолл - Челтенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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