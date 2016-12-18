Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике хавбека «Челси» Оскара, который в скором времени сменит лондонский клуб на «Шанхай СИПГ». Ранее сообщалось, что в китайском клубе бразилец будет зарабатывать около 400 тысяч евро в неделю.

«Печально, когда игрок переходит в другой клуб только из-за денег. Понятно, что деньги очень большие, но нельзя сказать, что и в «Челси» Оскар играл за гроши.

Это точно не шаг вперед для Оскара. Он будет говорить о том, как прогрессирует китайский чемпионат, а также о том, что рад возможности работать с Андре Виллаш-Боашем, но все мы знаем, что его слова будут враньем. Единственная причина его перехода – контракт. Обычно люди задумываются о таких вещах после 30 лет, когда заканчивается их карьера, но Оскару только 25. Ему должно быть стыдно за то, что он наплевал на свою карьеру и выбрал деньги вместо возможности побороться за престижные трофеи», – заявил Каррагер.