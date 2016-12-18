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  • Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»

Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»

18 декабря 2016, 15:20
22

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике хавбека «Челси» Оскара, который в скором времени сменит лондонский клуб на «Шанхай СИПГ». Ранее сообщалось, что в китайском клубе бразилец будет зарабатывать около 400 тысяч евро в неделю.

«Печально, когда игрок переходит в другой клуб только из-за денег. Понятно, что деньги очень большие, но нельзя сказать, что и в «Челси» Оскар играл за гроши.

Это точно не шаг вперед для Оскара. Он будет говорить о том, как прогрессирует китайский чемпионат, а также о том, что рад возможности работать с Андре Виллаш-Боашем, но все мы знаем, что его слова будут враньем. Единственная причина его перехода – контракт. Обычно люди задумываются о таких вещах после 30 лет, когда заканчивается их карьера, но Оскару только 25. Ему должно быть стыдно за то, что он наплевал на свою карьеру и выбрал деньги вместо возможности побороться за престижные трофеи», – заявил Каррагер.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы Челтенхэм Шанхай Порт Каррагер Джейми Оскар
Комментарии (22)
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Dammit
1482064012
Тут не поспорить.
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fon_der_tan
1482064271
Ну все по делу сказал, Каррагер рубит правду матку!
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Mr Abdullaev
1482065113
Логично!!
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Аристократ Олжик
1482066595
С чего вдруг у Каррагера, развязался язык . . .
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афоня72
1482069216
В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКАЯ ЗАРПЛАТА..
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Пикап96
1482069611
За что ему должно быть стыдно? За то, что хочет зарабатывать много денег? Это его жизнь и только он решает, как ему с ней поступить, где играть и с кем подписывать контракт. Уж точно не Каррагеру судить Оскара.
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Андрей 26 rus
1482070233
Завидуешь завидуй молча,если ты ни кому не нужен даже в Китае
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опус 2
1482071629
Китайцы предлагают такие деньги ,что люди начинают задумываться невзирая на возраст !
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Garri98
1482074180
Ты поживи для начала в одной из бедных стран мира, , подымись высоко и на момент начинай падать вниз , а потом спроси себя хочешь ли ты опять вниз. Правильный ли это выбор парня или нет, пусть решает сам парень и его семья.
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tfu
1482084991
За что ему должно быть стыдно? У него щас игровой практики в Челси нет, ему же тоже хочется играть чаще, пусть едет в Китай там будет основным игроком и за одно будет зарабатывать большие деньги.
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