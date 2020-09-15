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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Рапид
Гент - Рапид: обзор матча 15 сентября 2020
Гент
15.09.2020, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Рапид
36'
Н. Дорш
59'
Р. Яремчук (П)
90+3'
Ю. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Рапид
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ю. Демир
Пас отдал
Д. Любичич
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Демир
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
Р. Яремчук
89'
87'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
86'
Желтая карточка
Т. Фонтас
86'
Замена
К. Китагава
️️️️
Д. Любичич
73'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Аразе
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Н. Дорш
65'
Замена
Р. Безус
️️️️
Г. Чакветадзе
61'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Яремчук
59'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дорш
Пас отдал
С. Кумс
36'
22'
Желтая карточка
К. Аразе
5'
Желтая карточка
М. Хофманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
4-2-2-2
33
Руф
25
Нуриу
15
Арсланажич
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
6
Дорш
30
Чакветадзе
24
Кумс
29
Депуатр
9
Яремчук
4-1-3-2
30
Штребингер
28
Хофманн
12
Граймль
30
Стойкович
31
Ульманн
21
Любичич
11
Фонтас
99
Мург
21
Петрович
36
Аразе
9
Кара
6
Дорш
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
6
Дорш
30
Чакветадзе
90
Безус
90
Безус
30
Чакветадзе
9
Яремчук
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
9
Яремчук
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
21
Любичич
49
Китагава
49
Китагава
21
Любичич
36
Аразе
22
Демир
22
Демир
36
Аразе
Остались в запасе
Гент
Рапид
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Гент - Рапид
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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