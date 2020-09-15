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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лейтон Ориент - Плимут Аргайл
Лейтон Ориент - Плимут Аргайл: обзор матча 15 сентября 2020
Лейтон Ориент
15.09.2020, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Плимут Аргайл
55'
L. Dennis
74'
J. McAnuff
90+3'
D. Johnson
19'
П. Камара
34'
К. Уоттс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лейтон Ориент - Плимут Аргайл
ГОЛ! 3:2!
D. Johnson
90'
+3
84'
Замена
К. Грант
️️️️
L. MacLeod
Замена
D. Johnson
️️️️
L. Angol
75'
ГОЛ! 2:2!
J. McAnuff
74'
74'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
G. Cooper
66'
Замена
F. Nouble
️️️️
D. Telford
Замена
J. Dayton
️️️️
L. Dennis
62'
ГОЛ! 1:2!
L. Dennis
Пас отдал
J. Maguire-Drew
55'
Замена
J. Brophy
️️️️
J. Coulson
51'
34'
ГОЛ! 0:2!
К. Уоттс
Пас отдал
Д. Мэйор
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лейтон Ориент
22
Лоуренс Вигуру
ВР
19
Джордан Томас
ЦЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
6
Josh Coulson
ЦФ
23
Jamie Turley
ЦФ
3
Joe Widdowson
ЦФ
7
Jobi McAnuff
ЦФ
44
Josh Wright
ЦФ
11
Louis Dennis
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
4
Уилл Эймсон
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
4
Lewis MacLeod
ЦП
32
George Cooper
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
17
Byron Moore
ЦФ
39
Райан Харди
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Лейтон Ориент
39
Danny Johnson
ЦФ
29
Sam Sargeant
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
2
Sam Ling
ЦФ
11
James Dayton
ЦФ
4
Ousseynou Cisse
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Плимут Аргайл
21
John Ruddy
ВР
8
Конор Грант
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
37
Brandon Pursall
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
30
Frank Nouble
ЦФ
1-1-5
22
Вигуру
19
Томас
17
Сотириу
7
9
11
44
3
5-5
1
Купер
4
Эймсон
8
Камара
10
Мэйор
4
6
Уоттс
32
19
39
Харди
17
4
9
39
39
9
11
11
11
11
6
16
16
6
4
8
Грант
8
Грант
4
19
30
30
19
32
8
Эдвардс
8
Эдвардс
32
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Плимут Аргайл
29
Sam Sargeant
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
2
Sam Ling
ЦФ
4
Ousseynou Cisse
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
17
Klaidi Lolos
ЦФ
37
Brandon Pursall
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
21
John Ruddy
ВР
Остались в запасе
29
Sam Sargeant
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
2
Sam Ling
ЦФ
4
Ousseynou Cisse
ЦФ
Остались в запасе
17
Klaidi Lolos
ЦФ
37
Brandon Pursall
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
21
John Ruddy
ВР
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Лейтон Ориент - Плимут Аргайл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
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Лейтон Ориент
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