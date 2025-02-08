08.02.2025, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/16 финала
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лейтон Ориент
Лейтон Ориент
3-1-2-1-3
24
6
Симпсон
26
Хаппе
26
2
Джеймс
9
Перкинс
8
Гэлбрейт
7
Джайесими
23
Келман
6
10
Донли
3-2-3-2
1
Ортега
82
Льюис
22
Рейс
3
Диаш
20
Гюндоган
6
Гонсалес
22
Савиньо
33
О'Райли
10
Грилиш
22
Мармуш
24
Макэйти
7
Джайесими
18
18
7
Джайесими
6
4
Болл
4
Болл
6
9
Перкинс
15
Купер
15
Купер
9
Перкинс
10
Донли
7
Агьей
7
Агьей
10
Донли
8
Гэлбрейт
35
35
8
Гэлбрейт
3
Диаш
6
Стоунз
6
Стоунз
3
Диаш
33
О'Райли
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
33
О'Райли
6
Гонсалес
20
Силва
20
Силва
6
Гонсалес
24
Макэйти
47
Фоден
47
Фоден
24
Макэйти
Остались в запасе
Лейтон Ориент
Манчестер Сити
13
Noah Phillips
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
36
Dan Carter
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Noah Phillips
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
36
Dan Carter
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лейтон Ориент - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
13
24
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
10
5
Офсайды
4
0
Количество передач
208
579
Сейвы
7
3
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
10
17
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейтон Ориент» против «Манчестер Сити», 1/16 кубка Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейтон Ориент» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast»
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»