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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Моркамб - Олдхэм
Моркамб - Олдхэм: обзор матча 15 сентября 2020
Моркамб
15.09.2020, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Олдхэм
22'
А. Уайлдиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Моркамб - Олдхэм
90'
Желтая карточка
B. Grant
83'
Замена
D. Rowe
️️️️
Б. Гэррити
73'
Желтая карточка
C. Whelan
Замена
B. Pringle
️️️️
К. Мендес
67'
Замена
Т. Дьягурага
️️️️
А. Кеньон
67'
Замена
А. Филлипс
️️️️
А. Уайлдиг
67'
66'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
A. Badan
66'
Замена
B. Grant
️️️️
D. Fage
62'
Желтая карточка
Б. Гэррити
60'
Желтая карточка
Т. Хамер
38'
Желтая карточка
A. Badan
Желтая карточка
А. Кеньон
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Уайлдиг
Пас отдал
L. McAlinden
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
6
Алекс Кеньон
ОП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
12
Mark Halstead
ЦФ
4
Harry Davis
ЦФ
3
Stephen Hendrie
ЦФ
16
John O'Sullivan
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Олдхэм
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
8
Бен Гэррити
ЦП
14
Dylan Fage
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
4
Sido Jombati
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
43
Callum Whelan
ЦФ
19
Zachary Dearnley
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Моркамб
25
Джейк Тернер
ВР
8
Тумани Дьягурага
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
23
Freddie Price
ЦФ
18
Ben Pringle
ЦФ
Олдхэм
9
Danny Rowe
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
17
Jordan Barnett
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
11
Bobby Grant
ЦФ
28
Ben Hough
ЦФ
27
Vani Da Silva
ЦФ
2-1-1-1-5
6
Лавелл
2
Куни
6
Кеньон
24
Уайлдиг
7
Мендес
3
11
11
16
4
2-1-5
22
Хамер
5
Пьерджанни
8
Гэррити
35
14
20
19
43
6
Кеньон
8
Дьягурага
8
Дьягурага
6
Кеньон
7
Мендес
18
18
7
Мендес
24
Уайлдиг
8
Филлипс
8
Филлипс
24
Уайлдиг
8
Гэррити
9
9
8
Гэррити
20
50
50
20
14
11
11
14
Остались в запасе
Моркамб
Олдхэм
25
Джейк Тернер
ВР
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
23
Freddie Price
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
17
Jordan Barnett
ЦФ
28
Ben Hough
ЦФ
27
Vani Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
4
Nathaniel Knight-Percival
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
23
Freddie Price
ЦФ
Остались в запасе
33
Gary Woods
ЦФ
17
Jordan Barnett
ЦФ
28
Ben Hough
ЦФ
27
Vani Da Silva
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Моркамб - Олдхэм
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Информация о матче
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2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
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