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    FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года

    Федерация футбола Англии обвинила экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в игре на ставках.

    Сообщается, что совладелец «Солфорд Сити» (пятый дивизион) с августа 2015-го года по январь 2019-го совершил 140 ставок.

    Напомним, в феврале-марте Скоулз тренировал «Олдхэм» и покинул клуб после 31-го дня в должности.

    • Воспитанник «МЮ» выступал за главную команду с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13.
    • Экс-полузащитник выиграл 25 трофеев, включая две Лиги чемпионов.
    • За сборную Англии (1997-2004) Скоулз играл на 4 крупных турнирах.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +460

      Sky Spartak 8 минут назад

      А,что ... ему нельзя ставить ставки ???

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