FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года

А,что ... ему нельзя ставить ставки ???
Федерация футбола Англии обвинила экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в игре на ставках.
Сообщается, что совладелец «Солфорд Сити» (пятый дивизион) с августа 2015-го года по январь 2019-го совершил 140 ставок.
Напомним, в феврале-марте Скоулз тренировал «Олдхэм» и покинул клуб после 31-го дня в должности.
- Воспитанник «МЮ» выступал за главную команду с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13.
- Экс-полузащитник выиграл 25 трофеев, включая две Лиги чемпионов.
- За сборную Англии (1997-2004) Скоулз играл на 4 крупных турнирах.