FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года

Федерация футбола Англии обвинила экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в игре на ставках.

Сообщается, что совладелец «Солфорд Сити» (пятый дивизион) с августа 2015-го года по январь 2019-го совершил 140 ставок.

Напомним, в феврале-марте Скоулз тренировал «Олдхэм» и покинул клуб после 31-го дня в должности.