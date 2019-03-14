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    Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера

    «Олдхэм Атлетик» и главный тренер Пол Скоулз прекратили сотрудничество, сообщает пресс-служба английского клуба.

    В заявлении клуб поблагодарил 44-летнего англичанина за работу и пожелал успехов в будущем.

    Скоулз возглавил команду Лиги 2 (третий дивизион) 11 февраля. Назначение стало первым в его тренерской карьере. За семь матчей у Скоулза одна победа, по три поражения и ничьих. Команда занимает 14-е место из 24-х в турнирной таблице.

    • Воспитанник «МЮ» выступал за главную команду с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13.
    • Экс-полузащитник выиграл 25 трофеев, включая две Лиги чемпионов.
    • За сборную Англии (1997-2004) Скоулз играл на 4 крупных турнирах.

    Источник: Официальный сайт «Олдхэма»

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    14.03.2019 20:34
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