Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера

Дали поработать всего месяц.
«Олдхэм Атлетик» и главный тренер Пол Скоулз прекратили сотрудничество, сообщает пресс-служба английского клуба.
В заявлении клуб поблагодарил 44-летнего англичанина за работу и пожелал успехов в будущем.
Скоулз возглавил команду Лиги 2 (третий дивизион) 11 февраля. Назначение стало первым в его тренерской карьере. За семь матчей у Скоулза одна победа, по три поражения и ничьих. Команда занимает 14-е место из 24-х в турнирной таблице.
- Воспитанник «МЮ» выступал за главную команду с 1993 по 2011 год и в сезоне-2012/13.
- Экс-полузащитник выиграл 25 трофеев, включая две Лиги чемпионов.
- За сборную Англии (1997-2004) Скоулз играл на 4 крупных турнирах.