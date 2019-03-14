Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера

«Олдхэм Атлетик» и главный тренер Пол Скоулз прекратили сотрудничество, сообщает пресс-служба английского клуба.

В заявлении клуб поблагодарил 44-летнего англичанина за работу и пожелал успехов в будущем.

Скоулз возглавил команду Лиги 2 (третий дивизион) 11 февраля. Назначение стало первым в его тренерской карьере. За семь матчей у Скоулза одна победа, по три поражения и ничьих. Команда занимает 14-е место из 24-х в турнирной таблице.