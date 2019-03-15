Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу

Пол Скоулз вчера по собственному желанию покинул пост главного тренера «Олдхэма».

По информации Sky Sports, он подал в отставку с помощью сообщения в вотсапе, которое отправил в среду днем председателю клуба Абдалле Лемсагаму.

«Олдхэм разочарован решением Пола уйти в отставку и удивлен причинами, которые он привел.

Клуб оказал Полу всю необходимую поддержку и автономию, о которых он просил. До своей отставки он не высказывал каких-либо опасений ни в какой форме, неформальной или формальной. Он не вообще дал возможности решить какие-либо вопросы. Просто подал в отставку текстом, отказываясь потом обсуждать что-либо.

Управление командой – это сложная работа, и мы работали бы с Полом для поиска решений, если бы нам дали такой шанс. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим за его вклад», – сказал Лемсагам.