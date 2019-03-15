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    Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу

    Пол Скоулз вчера по собственному желанию покинул пост главного тренера «Олдхэма».

    По информации Sky Sports, он подал в отставку с помощью сообщения в вотсапе, которое отправил в среду днем председателю клуба Абдалле Лемсагаму.

    «Олдхэм разочарован решением Пола уйти в отставку и удивлен причинами, которые он привел.

    Клуб оказал Полу всю необходимую поддержку и автономию, о которых он просил. До своей отставки он не высказывал каких-либо опасений ни в какой форме, неформальной или формальной. Он не вообще дал возможности решить какие-либо вопросы. Просто подал в отставку текстом, отказываясь потом обсуждать что-либо.

    Управление командой – это сложная работа, и мы работали бы с Полом для поиска решений, если бы нам дали такой шанс. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим за его вклад», – сказал Лемсагам.

    • Скоулз возглавил «Олдхэм» 11 февраля.
    • Под его руководством команда провела семь матчей (одна победа, три ничьих и три поражения).
    • На данный момент «Олдхэм» занимает 14-е место из 24-х в турнирной таблице Лиги 2 (третий по силе дивизион Англии).

    Источник: Sky Sports

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    15.03.2019 14:49
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