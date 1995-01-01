Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Пола Скоулза из «Олдхэма».

«Скоулз критиковал меня (в качестве эксперта на телевидении – прим. «Бомбардира»), когда я возглавлял мировые топ-клубы.

А сам продержался всего 31 день в должности тренера «Олдхэма». Возвращайся в студию», – цитирует португальца твиттер-аккаунт Football Factly.