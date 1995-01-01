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    Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Пола Скоулза из «Олдхэма».

    «Скоулз критиковал меня (в качестве эксперта на телевидении – прим. «Бомбардира»), когда я возглавлял мировые топ-клубы.

    А сам продержался всего 31 день в должности тренера «Олдхэма». Возвращайся в студию», – цитирует португальца твиттер-аккаунт Football Factly.

    • Моуринью покинул «Юнайтед» в декабре после двух с половиной лет работы.
    • Его заменил Уле-Гуннар Сульшер, при котором у команды 14 побед, 3 ничьи и 2 поражения.
    • После завершения карьеры в 2013 году Скоулз работал на BT Sport и Sky Sports.

    Источник: Твиттер Football Factly

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: -62

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Сравнил его с собой у него дебют практически любительком клубе еще сравнил с М Ю Маура бог не вылечит даже

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +342

      Файдаэн > BARCLAYS_APL 50 минут назад

      Моур тоже начинал с низов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60483

      zigbert 2 часа назад

      Теперь только дуэль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2422

      Freyk 2 часа назад

      Уважаемый Жозе, не нужно быть шеф-поваром, чтобы понять, что суп пересолен. Каким бы плохим тренером Скоулз ни был, это никак не отменяет того факта, что и ты свою работу делал не лучшим образом.

      0
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      Рейтинг: +36

      Шелкопёр 2 часа назад

      Это так. @издеть - не камушки ворочать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62678

      Рубик Докоян 3 часа назад

      Все мы тренеры или эксперты сидя дома на диване или в студии, а на деле ?...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1332

      andrej-lucevich 3 часа назад

      писали, что Зенит его приглашает, правда или нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      Psih86 3 часа назад

      Красавчик... На сколько он не приятный тип, но здесь полностью прав. Все эти эксперты и комментаторы только язык чесать могут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1274

      giluxa1963 3 часа назад

      13 место топ тренеров и то завышено не кому ты не нужен как и Каррера

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1055

      InterMilLano1908 > giluxa1963 2 часа назад

      13 место за всю историю, ммм ты дурак или как? И вообще при чем карера и маур? 13 место за всю историю это очень даже хорошо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Maxi_7 3 часа назад

      Да все мы куда-то возвращаемся Жозе...кто-то в студию...кто-то в Порту...)

      3
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      Рейтинг: +554

      MU-fanatic 3 часа назад

      хахах Маур теперь будет обвинять всех игроков мю,за то что от него избавился клуб!))тупая скотина!)

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