Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»

Сравнил его с собой у него дебют практически любительком клубе еще сравнил с М Ю Маура бог не вылечит даже
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Пола Скоулза из «Олдхэма».
«Скоулз критиковал меня (в качестве эксперта на телевидении – прим. «Бомбардира»), когда я возглавлял мировые топ-клубы.
А сам продержался всего 31 день в должности тренера «Олдхэма». Возвращайся в студию», – цитирует португальца твиттер-аккаунт Football Factly.
- Моуринью покинул «Юнайтед» в декабре после двух с половиной лет работы.
- Его заменил Уле-Гуннар Сульшер, при котором у команды 14 побед, 3 ничьи и 2 поражения.
- После завершения карьеры в 2013 году Скоулз работал на BT Sport и Sky Sports.