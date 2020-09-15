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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гиллинхэм - Ковентри
Гиллинхэм - Ковентри: обзор матча 15 сентября 2020
Гиллинхэм
15.09.2020, вторник, 20:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Ковентри
90+4'
Д. Грэм (П)
61'
M. Biamou
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гиллинхэм - Ковентри
ГОЛ!
T. Coyle
5:4
ГОЛ!
Д. Экклз
4:4
ГОЛ!
J. Mellis
4:3
Пенальти не реализован!
М. Роуз
ГОЛ!
С. Робертсон
3:3
ГОЛ!
Б. Шиф
2:3
ГОЛ!
Д. Грэм
2:2
ГОЛ!
M. Biamou
1:2
ГОЛ!
К. Огилви
1:1
ГОЛ!
Т. Уокер
0:1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Грэм
90'
+4
81'
Желтая карточка
B. Mason
Замена
T. Coyle
️️️️
M. Willock
72'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
А. МакДональд
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
M. Biamou
Пас отдал
B. Mason
57'
Замена
M. Biamou
️️️️
У. Бапага
Желтая карточка
С. Робертсон
47'
Замена
J. Mellis
️️️️
С. О'Кифи
45'
+1
42'
Желтая карточка
А. Бакайоко
22'
Желтая карточка
У. Бапага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
6
Коннор Огилви
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
23
Ryan Jackson
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
5
Christian Maghoma
ЦФ
7
Matthew Willock
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Ковентри
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
41
Уилл Бапага
ПВ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
3
Brandon Mason
ЦФ
31
Thomas Bilson
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Гиллинхэм
1
Джо Уолш
ВР
14
Робби МакКензи
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
11
Trae Coyle
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
23
Henry Woods
ЦФ
18
Jacob Mellis
ЦФ
Ковентри
36
Maxime Biamou
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
2-2-2-4
1
Бонхэм
5
Такер
6
Огилви
7
О'Кифи
20
Робертсон
10
Грэм
14
МакДональд
23
7
5
11
2-1-1-1-5
25
Дабо
35
Драйсдейл
18
Шиф
28
Экклз
41
Бапага
20
Бакайоко
5
Роуз
10
Уокер
31
3
7
11
11
7
7
О'Кифи
18
18
7
О'Кифи
14
МакДональд
14
МакКензи
14
МакКензи
14
МакДональд
41
Бапага
36
36
41
Бапага
Остались в запасе
Гиллинхэм
Ковентри
1
Джо Уолш
ВР
14
John Akinde
ЦФ
23
Henry Woods
ЦФ
4
Зек Медли
ЦЗ
Главный тренер
Энди Хессенталер
9
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
14
John Akinde
ЦФ
23
Henry Woods
ЦФ
4
Зек Медли
ЦЗ
Остались в запасе
9
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Marcel Hilssner
ЦФ
Главный тренер
Энди Хессенталер
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Гиллинхэм - Ковентри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
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Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Пристфилд Стэдиум
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