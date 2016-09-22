Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» со счетом 2:1 обыграл «Суонси». За победителей забивали Гаэль Клиши и Алейш Гарсия, в составе «Суонси» отличился Гилфи Сигурдссон.

В других встречах этой стадии «Сток» проиграл «Халлу», «Тоттенхэм» уничтожил «Гиллинхэм», «Фулхэм» проиграл «Бристоль Сити», «Нортгемптон» уступил «Манчестер Юнайтед», «КПР» оказался слабее «Сандерленда», «Саутгемптон» выбил «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» одолел «Аккрингтон».

Кубок Англии. 1/16 финала

Сток – Халл – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 24; 1:1 – Мэйсон, 45; 1:2 – Хенриксен, 90.

Тоттенхэм – Гиллинхэм – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эриксен, 11; 2:0 – Эриксен, 48; 3:0 – Янссен, 50; 4:0 – Онома, 65; 5:0 – Ламела, 68.

Фулхэм – Бристоль Сити – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Пиазон, 14; 1:1 – Уилбрехэм, 45; 1:2 – Абрахам, 90.

Нортгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кэррик, 18; 1:1 – Ревелл, 42; 1:2 – Эррера, 68; 1:3 – Рэшфорд, 75.

КПР – Сандерленд – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сандро, 60; 1:1 – МакНейр, 70; 1:2 – МакНейр, 80.

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Остин, 33 (с пенальти); 2:0 – Хескет, 63.

Суонси – Манчестер Сити – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Клиши, 49; 0:2 – Гарсия, 68; 1:2 – Сигурдссон, 90.

Вест Хэм – Аккрингтон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пайе, 90.

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