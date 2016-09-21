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Вест Хэм - Аккрингтон Стэнли

21.09.2016, Среда, 21:45 мск Лондон, стадион Аптон Парк Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Вест Хэм - Аккрингтон Стэнли
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