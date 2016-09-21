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Тоттенхэм - Гиллинхэм

21.09.2016, Среда, 22:00 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Тоттенхэм - Гиллинхэм
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