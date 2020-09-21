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    Расписание матчей 21-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 11 тур
    21 сентября, понедельник
    00:15
    Ботафого
    0:0
    Сантос
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    02:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    21 сентября, понедельник
    02:00
    Монреаль Импакт
    1:4
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 9 тур
    21 сентября, понедельник
    12:45
    Кызыл-Жар
    0:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021), 7 тур
    21 сентября, понедельник
    14:00
    Химки-2
    1:3
    Знамя
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:00
    Металлург-Видное
    0:2
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 7 тур
    21 сентября, понедельник
    16:00
    Туапсе
    1:1
    СКА
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 7 тур
    21 сентября, понедельник
    16:30
    Коломна
    2:2
    Смоленск
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    17:00
    Казанка
    1:1
    Родина
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 4 тур
    21 сентября, понедельник
    19:00
    Млада Болеслав
    2:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    21 сентября, понедельник
    19:00
    Динамо
    1:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    0:0
    Хатайспор
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 2 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Астон Вилла
    1:0
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    22:15
    Вулверхэмптон
    1:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Ольборг
    1:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 1 тур
    21 сентября, понедельник
    21:45
    Милан
    2:0
    Болонья
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 1 тур
    21 сентября, понедельник
    21:45
    Портимоненси
    1:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 6 тур
    21 сентября, понедельник
    21:45
    Серкль Брюгге
    3:0
    Сент-Труйден
    Матч завершен
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