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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Пасуш де Феррейра
Портимоненси - Пасуш де Феррейра: обзор матча 21 сентября 2020
Портимоненси
21.09.2020, понедельник, 21:45
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
52'
F.
45+1'
Л. Поссиньоло (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Пасуш де Феррейра
90'
+9
Пенальти не реализован!
Уилтон
Замена
Ф. Медейрос
️️️️
Л. Фернандес
81'
63'
Замена
М. Диаби
️️️️
Э. Феррейра
52'
Желтая карточка
Л. Сингх
ГОЛ! 1:1!
F.
52'
Замена
А. Боа Морте
️️️️
А. Оливейра
46'
Замена
Бету
️️️️
П. Са
46'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Поссиньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Жоау Амарал
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
3-3-2-2
94
Самуэл
36
Поссиньоло
4
Роша
5
Канде
13
Денер
33
Фернандес
21
Са
10
Оливейра
93
Жуниор
9
2
3-3-4
1
Жорди
44
2
Баксиньо
5
Рябчук
11
Сингх
46
Эустакиу
22
Карлос
9
Уилтон
7
Феррейра
7
Амарал
99
10
Оливейра
10
Боа Морте
10
Боа Морте
10
Оливейра
33
Фернандес
7
Медейрос
7
Медейрос
33
Фернандес
21
Са
23
Бету
23
Бету
21
Са
7
Феррейра
44
Диаби
44
Диаби
7
Феррейра
Остались в запасе
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
20
Luquinha
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
20
Luquinha
ЦФ
16
Júlio César
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
Остались в запасе
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
31
Michael
ЦФ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
23
Lucas Silva
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Портимоненси - Пасуш де Феррейра
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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