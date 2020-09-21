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Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2020
Астон Вилла
21.09.2020, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
63'
Э. Конса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. МакГинн
84'
Желтая карточка
М. Кэш
83'
68'
Замена
О. МакБарни
️️️️
К. Бешам
ГОЛ! 1:0!
Э. Конса
Пас отдал
Т. Мингс
63'
63'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Флек
Замена
К. Дэвис
️️️️
К. Хурихейн
62'
34'
Пенальти не реализован!
Д. Ландстрем
Желтая карточка
М. Таргетт
33'
31'
Замена
И. Ампаду
️️️️
Д. МакГолдрик
12'
Красная карточка
Д. Иган
10'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
2
Мингс
2
Кэш
14
Хурихейн
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
7
Трезеге
11
Уоткинс
4-4-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
3
Стивенс
6
Ландстрем
16
Берге
13
Флек
32
Балдок
7
Бурк
17
МакГолдрик
14
Хурихейн
9
Дэвис
9
Дэвис
14
Хурихейн
17
МакГолдрик
4
Ампаду
4
Ампаду
17
МакГолдрик
13
Флек
23
Осборн
23
Осборн
13
Флек
6
Бешам
9
МакБарни
9
МакБарни
6
Бешам
Остались в запасе
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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