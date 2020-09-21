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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Флуминенсе
Спорт Ресифи - Флуминенсе: обзор матча 21 сентября 2020
Спорт Ресифи
21.09.2020, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
11'
H. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Флуминенсе
84'
Замена
М. Пауло
️️️️
Y. Felipe
84'
Замена
F. Pacheco
️️️️
В. Силва
74'
Замена
Мигел
️️️️
Л. Энрике
Замена
L. Venuto
️️️️
L. Barcia
72'
Замена
Бруниньо
️️️️
L. Mugni
72'
Замена
R.
️️️️
H.
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
H.
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Patric
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
10
Гансо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
22
Muriel
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
37
Lucas Venuto
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
Флуминенсе
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
99
Мигел
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
3
Luan
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
2-5
34
Адриэлсон
2
Майдана
20
9
7
77
26
4-1-2-3
2
Калегари
33
Нино
6
Эжидио
4
Кларо
10
Гансо
11
Силва
11
Энрике
88
25
22
7
37
37
7
26
37
Бруниньо
37
Бруниньо
26
9
90
90
9
11
Силва
88
88
11
Силва
88
32
Пауло
32
Пауло
88
Андре
27
Кардосо
27
Кардосо
Андре
11
Энрике
99
Мигел
99
Мигел
11
Энрике
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Флуминенсе
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
3
Luan
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
3
Luan
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Спорт Ресифи - Флуминенсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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