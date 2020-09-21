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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 21 сентября 2020
Вулверхэмптон
21.09.2020, понедельник, 22:15
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
78'
Р. Хименес
20'
К. Де Брюйне (П)
32'
Ф. Фоден
90+5'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
86'
Желтая карточка
Родри
81'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Стерлинг
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Поденсе
78'
Замена
Ф. Силва
️️️️
П. Нету
78'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Ж. Моутинью
78'
35'
Желтая карточка
Б. Менди
35'
Желтая карточка
Г. Жезус
32'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
Пас отдал
Р. Стерлинг
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Де Брюйне
Замена
Р. Винагре
️️️️
Маршал
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Патрисиу
21
Маршал
15
Коди
29
Сайсс
30
Боли
8
Невеш
8
Моутинью
24
Траоре
7
Нету
9
Хименес
11
Поденсе
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
15
Аке
23
Менди
16
Родри
5
Фернандиньо
47
Фоден
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
21
Маршал
19
Винагре
19
Винагре
21
Маршал
8
Моутинью
18
Дендокер
18
Дендокер
8
Моутинью
7
Нету
21
Силва
21
Силва
7
Нету
19
Стерлинг
14
Торрес
14
Торрес
19
Стерлинг
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
1
Зак Стеффен
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
17
Витинья
ЦП
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
1
Зак Стеффен
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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