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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Хорсенс
Ольборг - Хорсенс: обзор матча 21 сентября 2020
Ольборг
21.09.2020, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Хорсенс
53'
Т. ван Верт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - Хорсенс
Замена
М. Кристенсен
️️️️
П. Феррейра
90'
+1
Замена
O. Klitten
️️️️
Я. Нильсен
90'
85'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Й. Торсен
80'
Замена
T. Lange
️️️️
Л. Прип
80'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
J. Pohl
Замена
Т. Нкада
️️️️
К. Куск
73'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Т. ван Верт
69'
66'
Замена
Л. Камили
️️️️
P. Nymann
64'
Желтая карточка
Й. Торсен
ГОЛ! 1:0!
Т. ван Верт
53'
Желтая карточка
П. Феррейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
5
Jores Okore
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Микаэл Лумб
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
79
Jannik Pohl
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Ольборг
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Robert Kakeeto
ЦП
23
Тимоти Нкада
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
0
O. Klitten
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
15
Лирим Камили
ПВ
2
Thor Lange
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-3-2-3
2
Росс
2
Паллесен
3
Нильсен
5
6
Феррейра
4
Гранли
8
Фоссум
10
Берстинг
35
Ринне
9
ван Верт
7
Куск
4-4-2
1
11
33
Людвиг
12
Лумб
25
Кийлерих
18
Торсен
10
Ханссон
6
Геммер
18
Прип
20
Тенгстедт
79
7
Куск
23
Нкада
23
Нкада
7
Куск
6
Феррейра
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Феррейра
9
ван Верт
25
Андерсен
25
Андерсен
9
ван Верт
3
Нильсен
0
0
3
Нильсен
18
Прип
2
2
18
Прип
11
15
Камили
15
Камили
11
18
Торсен
3
Йенсен
3
Йенсен
18
Торсен
79
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
79
Остались в запасе
Ольборг
Хорсенс
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Michael Lansing
ВР
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукас Клиттен
ЦЗ
23
Robert Kakeeto
ЦП
13
Андреас Хансен
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Ольборг - Хорсенс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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